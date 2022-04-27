波蘭總理：俄企斷供天然氣 形同直接攻擊波蘭

（法新社華沙27日電） 波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天形容，俄羅斯停止供應天然氣是在「直接攻擊」波蘭，並說作為歐洲聯盟（EU）成員國的波蘭不會屈服於「這種勒索」。

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俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日發動侵略烏克蘭後，俄國遭到西方大規模製裁，盧布也一度貶值至空前低點。而由於歐洲天然氣需求約1/3仰賴俄國供應，蒲亭為了反擊西方制裁，能源成為他手中最有力籌碼。

蒲亭3月底表示他已簽署命令，4月1日起外國購買俄國天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止；買家說這麼做違反了要求以歐元付款的合約；烏克蘭則指控俄國用能源勒索歐洲，試圖分化烏克蘭的盟友。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天表示，已完全中斷供應天然氣給波蘭，以及高度仰賴俄氣的保加利亞，因為沒收到這兩個歐盟成員國的盧布付款。

波蘭國營能源公司PGNiG證實，俄羅斯天然氣工業公司已「完全中斷」透過亞馬爾輸氣管（Yamal）供應天然氣給波蘭。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）告訴國會議員：「俄國不只對烏克蘭發動殘忍且致命的攻擊…也攻擊整個歐洲的能源和糧食安全。」

「這麼做是在直接攻擊波蘭…我們會動手解決這種勒索、這種拿槍抵頭的行徑，不讓波蘭人受到影響。」

「由於我們的努力，波蘭自今年秋天起將完全不需要俄國天然氣。」

歐盟今天表示，已為莫斯科對歐盟斷供天然氣「做好準備」，且正在規畫做出「協調一致」的回應。

© 2022 AFP