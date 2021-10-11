波蘭裁定本國法先於歐盟法　民眾反彈數萬人示威

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（法新社華沙10日電） 波蘭最高法院上周發布指標性裁定否決歐洲聯盟（EU）法律的優先性之後，數以萬計波蘭人今天上街示威，捍衛波蘭的歐盟會籍。

這場支持歐盟的示威活動，是由前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）發起。圖斯克現任波蘭主要反對黨「公民議壇」（Civic Platform）領袖，而「公民議壇」曾警告「波蘭脫歐」的可能性。

圖斯克在華沙告訴群眾：「數以萬計人在華沙與波蘭各地100多座城鎮抗議政府對我們家園的所做所為。」他敦促大家「捍衛歐洲的波蘭」。

波蘭法院的裁定引來國內外批評聲浪，民調顯示歐盟會籍仍受波蘭人歡迎，但華沙與布魯塞爾的關係自2015年民粹主義政黨「法律正義黨」（Law and Justice, PiS）執政後變得緊張。

主要爭議之處在於，法律正義黨希望司法系統廣泛改革，歐盟則擔心會破壞法律獨立性，導致民主自由開倒車。

而這場長期爭議的最新發展，是波蘭憲法法庭（Constitutional Court）7日做出裁定，挑戰歐盟法律在任何狀況下優於波蘭法律的優先性。裁決指出，歐盟條約的重要條文，和波蘭憲法「不相容」。

政府的反對者認為，憲法法庭內部都是法律正義黨的盟友，因此此裁定不合法。

64歲的華沙居民莫拉夫斯卡（Elzbieta Morawska）告訴法新社：「我來這裡，因為我擔心我們會離開歐盟。這很重要，特別是對我的孫輩而言。」

© 2021 AFP