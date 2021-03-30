波音獲西南航空大筆訂單：100架737 MAX飛機

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（法新社紐約29日電） 飛機大廠波音公司（Boeing）和美國西南航空（Southwest Airlines）今天宣布，西南航空同意訂購100架波音737 MAX系列飛機，堪稱對波音在停飛20個月後的信任投票。

法新社報導，這筆訂單包括可選擇加購另外155架MAX新機，這是自2020年底波音737 MAX恢復商業飛行以來的最大宗訂單。波音新世代主力機種「737 MAX 8」連摔兩架，引發全球停飛潮，再加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得航空產業雪上加霜。

波音表示，西南航空這筆訂單的目錄價格為125億美元，這宗訂單意味一直到2031年，波音將為西南航空打造超過600架MAX型飛機。

波音商用飛機部門總裁狄爾（Stan Deal）說：「西南航空長年以來一直是航空業的領導者與領頭羊，這筆訂單是對航空商務旅行的一大信任投票。」

他說：「只要疫苗配送持續加速，民眾就會重返飛行，為航空業的全面復蘇與再度成長帶來更多希望。」

接獲大單消息激勵波音股價上漲，波音29日股價收在250.52美元，漲幅2.3%；西南航空則下滑0.5%，收60.96美元。

© 2021 AFP