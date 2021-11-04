波音追趕SpaceX及亞馬遜 衛星計畫獲美FCC許可

（法新社華盛頓3日電） 繼SpaceX、亞馬遜之後，波音公司（Boeing）也打算髮射衛星，自太空提供網路服務給用戶，相關計畫已於今天取得美國聯邦傳播委員會（FCC）批准。

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FCC透過聲明表示，已批准波音「建造、部署、營運一個衛星星座（satellite constellation）」的執照，未來將「提供寬頻和通訊服務給美國和全球的住宅、商業、機構、政府及專業用戶」。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）表示：「先進衛星寬頻服務在連結難以提供服務的社區上，扮演着重要角色。」

FCC已准許發射147顆衛星，其中多數為低軌道衛星，有132顆高度會在約1000公里，另外15顆位置較高，在2.7萬公里到4.3萬公里之間。

相關服務會先提供給美國客戶，再擴及全球。

不過，波音的衛星星座計畫比競爭對手慢了一步。 美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）早已把超過1500顆衛星送上軌道，組成「星鏈」（Starlink）網絡；電子商務公司亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也有類似規畫，取名為「古柏計畫」（Project Kuiper）。

© 2021 AFP