波音777發動機空中故障起火事故 FAA：積極調查中

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（法新社紐約23日電） 聯合航空班機發生髮動機空中故障起火事件後，美國聯邦航空總署表示有關單位正「日以繼夜」進行調查，並下令業者立即查勘配有普惠PW4000發動機的波音777-200型客機。

聯合航空（United Airlines）一架波音777客機20日發生髮動機在空中故障起火、碎片沿途掉落的事件，最後雖順利降落且無人傷亡，但各國陸續宣布暫時停飛採用同款發動機的波音777客機。

FAA今天表示，在放行更多航班之前，業者必須針對位於每具發動機前方的大型鈦扇葉進行熱聲影像檢查，說熱聲影像技術能找出扇葉內側表面和其他無法用肉眼檢視區塊的裂痕。

FAA表示，「根據我們目前取得的初步結果和其他調查資料，FAA或許會修正指令，為這次或接下來的檢修設立新間距。」

針對這次出包事件，FAA署長狄克森（SteveDickson）今天稍早在航空安全市政廳會議上說：「我們想了解發生了什麼事，並採取必要舉措，以防止類似情事再度上演。」

狄克森重申，FAA正在制定新的適航指令，要求加強檢查發動機扇葉有無金屬疲勞。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）昨天指出，初步調查顯示，聯航328號班機發動機扇葉損傷與金屬疲勞吻合。巧合的是，聯航2018年2月也發生飛往夏威夷的波音777班機也發生髮動機扇葉金屬疲勞導致故障的事故。

路透社報導，NTSB主席蘇瓦特（Robert Sumwalt）昨天表示，目前還不清楚20日的發動機問題是否與2年前相同。

NTSB還將調查聯航20日事故時為何發動機整流罩會發生脫落，以及為何發動機的供油已關閉卻仍着火等。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP