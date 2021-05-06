泯恩斯締造無安打比賽 金鶯52年來首人

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（法新社洛杉磯5日電） 巴爾的摩金鶯左投泯恩斯（John Means）今天威風八面，投出美國職棒大聯盟MLB本季第3場無安打比賽，也是金鶯自1969年以來，首度有投手獨力締造這項紀錄。

過去從未完投的泯恩斯今天交出12次三振，率隊6比0大勝西雅圖水手，要不是3局下哈格提（Sam Haggerty）靠着不死三振踏上一壘，今天泯恩斯締造的會是完全比賽。

哈格提3局下遭到三振後，捕手塞維里諾（Pedro Severino）未能確實把泯恩斯的暴投球接進手套，哈格提站上一壘，造成不死三振。

28歲的泯恩斯賽後受訪時表示：「我現在無法用言語形容，太不可思議了。」

金鶯投手上次獨立投出無安打比賽，是現在已經進入名人堂的巴默（Jim Palmer）在1969年8月13日對奧克蘭運動家時締造。

1991年7月13日，金鶯4名投手在對運動家的比賽接力投出無安打比賽。

泯恩斯今天用球數113，其中包括79個好球，他面對的27名打者中，有26個第一球就被他搶到好球數。

水手全場最有機會形成安打的一次打擊出現在6局下，當時克勞佛（J.P. Crawford）一顆中外野平飛球眼見就要落地，卻被金鶯中外野手馬林斯（Cedric Mullins）上前來個滑接美技接殺，結束水手6局下的反攻，也保住泯恩斯的無安打比賽。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

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