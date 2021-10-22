泰勒3轟擊垮勇士 道奇國聯冠軍賽扳回一城

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美國職棒大聯盟MLB國聯冠軍系列賽第5戰，洛杉磯道奇主場迎戰亞特蘭大勇士。勇士此役排出本季14勝7敗、防禦率3.04的佛里特（Max Fried）先發，打算采投手車輪戰的道奇則推出季賽多以中繼後援為主的凱利（Joe Kelly）「假先發」。

系列賽已拿下3勝1敗「聽牌」的勇士，1局上半就先聲奪人，靠着弗利曼（Freddie Freeman）的兩分炮，以2比0領先。

道奇先發的凱利在解決2個人後，因肩傷提前退場，他今天僅投0.2局，被敲出1支兩分炮在內的2支安打，丟掉2分都是自責分。

2下道奇反撲，靠着波樂克（A.J. Pollock）的陽春彈、泰勒（Chris Taylor）的兩分全壘打，以3比2超前，並在3下1出局後，靠着3支安打串連，再添得1分。

佛里特在5下兩出局保送普侯斯（Albert Pujols）後被換下場，接替佛里特投球的馬丁（Chris Martin），一上場就被泰勒敲出兩分炮，他掉的這兩分，其中有1分要算在佛里特頭上。

此役佛里特用了90球只投4.2局，有3次三振、2個保送，被擊出兩支全壘打在內的8支安打，丟掉5分都是自責分。

泰勒7下揮出陽春炮，讓道奇將領先擴大到7比2，8下道奇再靠透納（Trea Turner）帶有打點的安打拿下第8分，波樂克隨後又補上3分炮，讓道奇最終就以9分之差大勝。

道奇今天大演火力秀，泰勒三響炮並4打數4安打，有6分打點，波樂克則是5打數3安打，有4分打點，透納4打數3安打1打點，貝林格（Cody Bellinger）也有4打數3安打的演出。

勇士今天在首局就從道奇第1投手凱利手中拿下兩分，但後面8局卻未能從道奇6名輪番上陣的投手手裡拿到任何分數，整場比賽只打出5支安打，打擊熄火是此役落敗關鍵。

道奇今天獲勝在國聯冠軍賽扳回一城，但勇士仍以3勝2負領先，仍有機會在當地時間23日於主場進行的系列第6戰，拿下國聯冠軍及世界大賽門票。

© 2021 AFP