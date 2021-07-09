泰國疫情嚴峻 曼谷及周邊地區實施類宵禁

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（法新社曼谷9日電） 泰國疫情越趨嚴峻，政府今天宣布新一輪的限制措施，疫情最嚴重的曼谷和周邊5個府實施實質上是宵禁的措施，並關閉商場和百貨公司，縮短大眾運輸營運的時間，以及限制跨府移動。

泰國第三波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情從4月延燒至今沒有緩解跡象，尤其以曼谷和周邊的府疫情最為嚴重，儘管政府呼籲各公司行號盡量在家工作，且禁止餐廳內用並關閉了建築工地，泰國近日的確診數字仍節節升高。

泰國今天宣布新增9276個確診案例、72人死亡，單日確診數創下第二高、死亡數創下新高。泰國累計確診達到31萬7506人，其中有24萬77人康復出院、7萬4895人住院治療中、2534人死亡。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持疫情指揮中心會議，會中決議從12日開始實施嚴格的限制措施。

疫情指揮中心副發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangsan）在會後記者會中表示，從12日開始曼谷、北欖府（Samut Prakan）、佛統府（Nakhon Pathom）、暖武里府（Nonthaburi）、龍仔厝府（Samut Sakhon）、巴吞他尼府（Pathum Thani）將實施新的限制措施。

措施包括關閉這6個地區的百貨公司和商場，不過超市、便利商店、餐廳、通訊行和藥局可以營業，餐廳只能外帶，而所有的商店和餐廳營業時間只能到晚上8時，並關閉高風險場所如按摩店以及美容店。

會議中要求民眾每天晚上9時到隔日凌晨4時，除非有必要理由，否則不能出門，大眾運輸每晚9時到隔天凌晨3時不營運，並呼籲公司行號盡量讓員工在家工作，禁止5人以上的集會。

儘管官方沒有使用「宵禁」這個字，但泰媒都報導這就是實質上的宵禁。

會中也要求民眾避免不必要的跨府移動，政府會在主要道路上設置檢查站，會中同意將7月底到期的緊急狀態延長到9月底。此外，帕拉育和10個部長今天宣布捐出3個月的薪水，做為民眾紓困之用。

© 2021 AFP