泰國疫情蔓延 曼谷爆發示威

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（法新社曼谷18日電） 泰國近期疲於應對第三波疫情，嚴峻情勢讓民眾對政府的憤怒與日俱增。曼谷今日出現大批示威民眾，要求總理帕拉育下台，同時紀念民主運動爆發1周年；警方則動用水炮驅散民眾。

泰國正面臨迄今最嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，單日確診人數不斷創新高，也為醫院帶來沉重壓力。

由於政府採購疫苗進度緩慢，導致死亡人數增加。這引來各方批評，日益嚴格的限制措施也對泰國經濟造成嚴重衝擊。

示威民眾無視5人以上集會禁令，在曼谷民主紀念碑的十字路口附近堆放塗有紅色油漆的假屍袋，之後前往總理府（Government House）抗議。

一名示威活動主辦人高喊：「就算我們待在家裡，還是會死於COVID-19，這就是為什麼我們要站出來！」他提出3大訴求，包括帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）無條件辭職；刪減王室及軍方預算，投入抗疫工作；以及引進mRNA疫苗。

帕拉育在2019年選舉後持續掌權，廣受歡迎的反對派政治人物則不斷遭受打擊。至2020年中，在香港人的啟發之下，心懷不滿的民眾發起民主運動。1年前的此時，數千人聚集在民主紀念碑前，要求帕拉育辭職、修訂憲法，同時改革泰國長久以來不可動搖的君主制。

隨着Covid-19迅速削弱泰國經濟，政府在大流行期間應對失當，也成為民眾的一大關鍵改革訴求。

© 2021 AFP