泰國耶誕大象入校園向學童推廣防疫

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（法新社曼谷23日電） 泰國首都曼谷市外一所學校今天出現4頭身着耶誕老人服飾的大象，還戴着特製的巨型防疫口罩。它們有重要的任務在身：向小朋友推廣防疫的重要。

位於阿育他耶府（Ayutthaya）的吉拉薩維塔尤小學（Jirasat Wittaya School），興奮的孩子們邊唱耶誕詩歌，邊排隊等着和耶誕大象拍照，這是他們期待已久的年度盛事。這所小學距離曼谷車程約1小時。

4頭分別為6歲、14歲、15歲與18歲的大象，用象鼻捲起裝有口罩的籃子，分送給學童與校園外的駕駛。

英文與科學教師白克斯特（Brett Baxter）說，這個活動結合兩種文化，帶來有泰國風味的特別耶誕節精神。

阿育他耶府象園管理者伊提班（Ittipan Paolamai）表示，大象於耶誕節造訪校園的活動已舉辦17年。

他告訴法新社：「今年由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加上近來感染人數遽增，我們利用這個機會來提升民眾對新型冠狀病毒傳播的警覺性。」

擁有7000萬人口的泰國，迄今累計逾5700人確診。過去一周病例數暴增1000多例，和一名海鮮市場工作者有關。

然而對於大象造訪學校，不是每個人都認同這項傳統。

世界動物保護協會（World Animal Protection）顧問、擔任野生動物獸醫的施密特-柏巴赫（JanSchmidt-Burbach）表示，把大象帶去學校「從事這類公開作秀是有問題的，令人無法接受」。

他告訴法新社：「孩子們會視大象為表演者和小醜，而不是野生動物。」

他也說，大象也會感受到壓力，總是有發生意外的風險，「大象也可能會失控，造成民眾受傷、甚至死亡」。

© 2020 AFP