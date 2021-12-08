泰大亨普利姆猜盜獵案 最高院維持有罪判決

（法新社曼谷8日電） 泰國大亨普利姆猜被控在國家公園裡盜獵野生動物，最高法院今天維持有罪判決和3年2個月徒刑，全案定讞。這起歷時多年的案件曾引發眾怒，人們認為這名權貴沒受到該有的懲罰。

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營造業鉅子普利姆猜（Premchai Karnasuta）2018年2月被捕，當時國家公園官員在他的營地發現槍枝、動物屍體（含一隻黑鷳和一頭赤麂），以及一張黑豹毛皮。

普利姆猜持有豹屍被判無罪，但他被以另外3項盜獵相關罪名定罪，判處16個月徒刑。之後上訴法院把刑期加重至3年2個月。

法院官員證實，最高法院今天維持有罪判決及3年2個月的刑期。

他與另外兩名被告都被下令賠償200萬泰銖（約新台幣165.5萬元）。

根據檢察總長辦公室，普利姆猜未獲緩刑。法院官員證實他已被送進通帕蓬縣（Thong Pha Phum）監獄。

這起案件曾在泰國引發眾怒，在泰國，人民已受夠權貴不受懲罰的情況。最高法院這項決定為歷時多年的本案畫下句點。

普利姆猜的義大利泰工程公司（Italian-Thai Development, ITD）參與過曼谷大眾運輸系統（BTS）、泰國蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場等重要基礎建設計畫。

他與姊妹曾名列富比世（Forbes）泰國50大富豪直到2016年，當時估計財富約為6億3000萬美元，但兩人之後就落出榜外。

© 2021 AFP