洋基克魯柏投出無安打比賽 MLB本季第6場

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（法新社阿靈頓19日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約洋基的克魯柏今天對德州遊騎兵投出無安打比賽，率隊以2比0獲勝，這是MLB本季第6場無安打比賽。

現年35歲的克魯柏（Corey Kluber）2011年在大聯盟初登板，投效克里夫蘭印第安人9年期間，曾於2014年、2017年兩度獲得美國聯盟賽揚獎的肯定。2020年，他被交易到德州遊騎兵，但只出賽1場，就因傷而整季報銷。

球季結束後，一度沒有球隊願意簽下克魯柏，直到紐約洋基提供1年短約，他才得以重返球場，並在今天締造歷史。

美國媒體提到，這是MLB本季第6場無安打比賽，也是洋基史上第12場無安打比賽，以及洋基自1999年7月18日投手康恩（David Cone）對上蒙特婁博覽會完美表現之後的第一場無安打比賽。

這場比賽同時也是MLB兩天內出現的第2場無安打比賽。底特律老虎的滕博爾（Spencer Turnbull）昨天才在對西雅圖水手之戰，達成同樣的功績。

克魯柏本季至今戰績4勝2敗，他今天只用101球就完投9局。他在第3局保送了柯貝生（Charlie Culberson），這是遊騎兵此役唯一上到壘包的選手。之後，克魯柏連續解決了接下來的20名打者。

洋基在第6局拿下兩分，助克魯柏抱回勝投。

而遊騎兵今天再度吞下無安打比賽的苦果，這是繼印第安人、西雅圖水手後，本季第3支單季兩度成為無安打比賽祭品的隊伍。

© 2021 AFP