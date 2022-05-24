洋基重炮語帶歧視激怒對手 MLB禁賽1場

（法新社紐約23日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約洋基三壘重炮唐納森（Josh Donaldson）21日與芝加哥白襪之戰疑向對手口出種族歧視，比賽時引發板凳清空，MLB今天處分他禁賽1場及罰款，金額未公布。

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白人的唐納森當時不斷叫非裔的白襪選手安德森（Tim Anderson）為「傑基」（Jackie），引發雙方衝突。

1947年投身當時MLB布魯克林道奇的羅賓森（Jackie Robinson）是大聯盟史上首位非裔球員，具有傳奇地位；但對安德森來說，當下唐納森此舉似有種族歧視之嫌，讓他很生氣。

安德森稱「唐納森對我很無禮，一直叫『傑基你好』，整場比賽都在叫我『傑基羅賓森』。」白襪隊總教練拉魯薩（Tony La Russa）賽後指責唐納森之舉「涉種族歧視」。

唐納森則辯稱無意歧視，還說2019年一次採訪時安德森就形容自己是「今日的傑基羅賓森」。

大聯盟運營部資深副總裁希爾（Michael Hill）今天發表聲明：「聯盟已訪談完相關當事人，確認當時唐納森確有相關舉止；無論唐納森的意圖如何，對着安德森這麼做都是不尊重和欠缺判斷力，直接導致兩隊清空板凳，須受到處分」。

© 2022 AFP