洛杉磯員警不逮搶匪 只顧抓寶被革職

（法新社洛杉磯10日電） 美國兩名瘋手游寶可夢Go（Pokemon Go）的員警值勤期間開小差，不抓搶匪只顧抓寶而被革職，他們不服提訴願，但法院仍維持革職的處分。

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法新社報導，根據加州法院的判決書，這兩名員警分別是羅札諾（Louis Lozano）與密契爾（Eric Mitchell），他們在街頭巡邏沒心思抓罪犯，卻利用勤務之便抓寶，像是可遇不可求的卡比獸（Snorlax），還有非常難上鉤的波克基古（Togetic）。

記錄兩人對話的警車內監視器，揭露他們雖接獲趕往洛杉磯市某家百貨公司馳援的指令，卻打算開小差。

根據有關兩人被解職的判決書，密契爾警官告訴羅札諾有卡比獸出沒，接下來約莫20分鐘，（監視器）記錄這兩名提訴願的員警討論寶可夢，同時驅車前往他處抓寶。

這兩名洛杉磯的員警在收服卡比獸後，接着轉向更難抓的波克基古。

根據上周公布的判決文書，密契爾當時曾說：「天哪，老兄，這玩意兒還敢跟我鬥。」

兩人被控多項不當行為，並坦承2017年4月雖接獲通報但未趕往現場處理搶案，然而矢口否認玩手游寶可夢GO。

兩人出席紀律處分的聽證時堅稱，他們只是談論這款手游，並不服洛杉磯市府發布的解職令。

但是加州上訴法院不採信兩人說法，維持革職的處分。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

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