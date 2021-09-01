洛杉磯新法過關 禁止擁有或銷售「幽靈槍」

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（法新社洛杉磯31日電） 美國加州多個城市近日宣布向網路上私自販賣、不受聯邦及州政府管控的「幽靈槍」宣戰。洛杉磯今天通過禁止擁有及販賣幽靈槍的法律，成為加入相關取締行列的最新城市。

美國第二大城的市議員投票表決後，一致決定禁止銷售或持有這種近年來使用量激增、卻無法追蹤的自製槍枝。

提案打擊非法槍枝的洛杉磯市議員柯瑞茲（Paul Koretz）表示：「我們看到這裡兇殺案變多，我們也看到（警方的）報告說，40%的犯罪槍枝都是『幽靈槍』，因此我們必須解決這個急迫而重大的問題。」

除洛杉磯之外，舊金山法院先前也對3間槍枝製造商提出控告；聖地牙哥亦採取相應措施，遏止無牌槍枝泛濫。

「幽靈槍」（ghost gun）約於10年前出現在市面上，並受到武器愛好者歡迎。這種武器又被稱為「80%槍枝」（80-percent gun），它們以零件形式出售，用戶需自行完成最後組裝。

「幽靈槍」最大的問題在於它們沒有序號，且其在零售過程中的商品類別並不屬於槍枝，因此在加州等多個州，不需許可證或背景調查即可購買這類套件。

這種槍枝在網路上即可輕易購得，所以很快就成為有前科或因年齡限制無法購買武器者的首選。

洛杉磯警局副局長畢契爾（Kris Pitcher）表示，幽靈槍擴散已成為執法人員面臨的一大問題，「這種槍枝已存在9年左右，但直到2020年這個問題的重要性才浮上檯面。去年單是在洛杉磯，（警方）就沒收了814把幽靈槍。」

據聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）統計，去年全美查獲的幽靈槍中，多達2/3都集中在加州。

© 2021 AFP