洛杉磯港勞資協議全天候營運 紓解積壓貨櫃

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（法新社紐約13日電） 美國總統拜登政府高階官員今天表示，洛杉磯港與碼頭卸貨工人工會將提供全天候服務，以紓解貨櫃堆積如山的狀況。這些積壓的貨櫃使全球供應鏈的問題加劇。

拜登（Joe Biden）計畫在今天會同這個美國西岸大港與國際碼頭暨倉儲工會（International Longshore and Warehouse Union）的領導人，宣布這項全天候營運的承諾。

官員表示，包括世界最大零售業者沃爾瑪公司（Walmart）、聯邦快遞公司（FedEx）與優比速公司（UPS）等業者也向白宮承諾，若乾的營運項目將延長工時，並朝向全天候邁進。

拜登政府官員說，雖然支付加班費使成本增加，不過提供全天候服務對於企業而言也有利多，例如，通宵駕駛的卡車司機將避開不少的交通壅塞狀況。

目前全球經濟正從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻時期復蘇，但多如牛毛的供應鏈及物流難題對於復蘇再度構成挑戰，於是白宮促成宣布上述承諾。

官員表示，加州長堤港（Long Beach）已調整為24小時全天候營運，而洛杉磯港目前也將跟進。

拜登政府官員表示，他們了解幾乎所有的供應鏈是掌握在民間企業，希望藉全天候營運的承諾或富有使命感的宣示，鼓勵更多的民營企業主共襄盛舉。

© 2021 AFP