洛杉磯疫苗配送中心作業因民眾抗議遭短暫干擾

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（法新社洛杉磯30日電） 美國媒體今天報導，洛杉磯道奇體育場（Dodger Stadium）疫苗配送中心的作業一度遭到抗議人士干擾。

社群媒體貼文顯示，在這個美國規模數一數二疫苗配送中心的入口處，有數十名民眾聚集舉標語牌抗議，要求解除抗疫封鎖令，和鼓吹反對接種疫苗的陰謀論。

推特用戶喬雷（Mikel Jollet）推文說：「看來總共只有約30名抗議者，並不清楚他們為何造成整個體育場遭封閉。」

美國媒體報導，據消防官員表示，警方將體育場關閉了近一小時。不過，洛杉磯警察局稍後堅稱，體育場並未遭關閉，所有疫苗都將按計畫配送。

這是美國最新一起挑戰疫苗施打作業的事件。

美國為全世界2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例與死亡人數最多的國家，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天的統計數字，自疫情爆發以來，美國已有超過2600萬民眾確診，43萬9000人因染疫病歿。

洛杉磯郡入冬以來確診病例激增，而目前只有第一線醫護人員和65歲以上年長者才有疫苗可施打。

即便是優先接種族群，要預約施打也極為困難，主因美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，以及美國莫德納公司（Moderna）的疫苗供應數量都有限。

© 2021 AFP