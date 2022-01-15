洛杉磯貨運列車頻遭竊 遍地撕爛包裹一片狼藉

（法新社洛杉磯15日電） 美國加州洛杉磯近來鐵路竊盜案遽增，每天都有數十輛貨運列車在停靠時遭竊，畫面顯示鐵軌布滿撕爛的紙箱和垃圾，一片狼藉。

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根據法新社團隊今天在市中心附近一條軌道上發現的標籤，美國主要郵購和快遞公司如亞馬遜（Amazon）、達吉特（Target）、優比速公司（UPS）和聯邦快遞（FedEx）的郵包都難逃毒手。鐵路竊盜案在近幾月愈來愈猖獗。

竊賊大都是趁貨運列車停靠時爬上貨運集裝箱，以剪線鉗輕易破壞鎖頭。

竊賊會自行打包，然後棄置任何難以搬動、轉售或太廉價的產品，像是COVID-19快篩試劑、傢俱或藥物。

自去年12月以來，鐵路營運商聯合太平洋公司（Union Pacific）在洛杉磯郡遇到的竊案增加160%。

法新社取得一封聯合太平洋公司給地方當局的信，當中寫道「光是2021年10月，就比2020年同期增加356%」

信中指出，不僅打劫案件爆炸性增加，「攻擊和持械搶劫列車上值勤員工事件」也遽增。

鐵路竊盜案件也隨耶誕假期購物高峰而激增。根據聯合太平洋公司的數據，2021年最後一季，洛杉磯郡平均每天有超過90個集裝箱遭破壞。

警察和安全人員在去年最後3個月逮捕100多人，罪名包括「擅闖和破壞」聯合太平洋的列車。（譯者：陳怡君）

© 2022 AFP