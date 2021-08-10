洛興雅難民營環境擁擠 孟加拉啟動接種控制疫情

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（法新社孟加拉庫圖巴朗10日電） 孟加拉近來確診人數暴增，居住在擁擠難民營的85萬洛興雅人，狀況令人格外擔憂。孟國官方昨天表示，已啟動洛興雅人第一階段疫苗接種，阻止疫情在營區內進一步擴散。

衛生官員表示，收容約85萬洛興雅人的難民營已通報2600名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例與29 人病逝，但許多專家都認為疫情極可能被嚴重低估。

當地衛生單位負責人拉曼（Mahbubur Rahman）向法新社（AFP）表示，接下來3天的初步接種階段將鎖定約4萬8000名55歲以上難民施打中國國藥集團疫苗。

官員說，他們已經在營區進行大規模接種的宣導計畫，由志工挨家挨戶告知施打疫苗的重要性。

孟加拉難民事務署副署長杜紮（Shamsud Douza）告訴法新社說，本周起也將開始對被重新安置在孟加拉灣小島上的1萬8000名洛興雅人展開接種行動。

孟加拉近幾個月來受到確診人數遽增重創，全國1億6900萬人口中大多數被迫禁足，包括洛興雅難民營區。

疫情造成孟加拉近2萬3000人喪命，感染人數約140 萬人，其中大部分都出現在近幾個月。約98%的新增感染病例來自更具傳播性的Delta變異病毒株，Delta首例即出現在鄰國印度。

無國界醫生組織（MSF）孟加拉負責人布瑞里（Romain Briey）表示，「針對所有年齡層接種是阻止病毒在營區洛興雅人口中進一步散播的唯一有效方式」。

大部分在孟加拉的洛興雅人都是為了逃離2017年鄰國緬甸安全部隊的鎮壓，4年過去，他們返鄉的希望仍舊渺茫。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的哈里山丹（Hrusikesh Harichandan）指出，洛興雅人「活在全球疫苗落差的陰影之中」。

他說：「疫苗是這些家庭能有尊嚴生活的關鍵，因為對生活在擁擠難民營中的人來說，足不出戶太困難了，而且大部分人的用水與衛生設施都有限，增加染疫風險。」

© 2021 AFP