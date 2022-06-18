洪患侵襲孟加拉和印度 釀41死數百萬人受困

（法新社希耳赫特18日電） 官員今天指出，孟加拉和印度近日慘遭季風風暴肆虐，造成兩國至少41人死亡，同時引發災難性洪水，導致數百萬人受困。

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孟加拉低窪地區數以百萬計的民眾經常受到洪水威脅，專家指出，氣候變遷使洪災發生的頻率、嚴重程度和不可預測性升高。

過去一周不間斷的豪雨淹沒了孟加拉東北部大片地區，當局派出部隊撤出與鄰近社區聯繫切斷的家庭。學校成了避難所，收容因河流決堤而被洪水淹沒村莊的居民。

家住坎帕尼甘吉村（Companyganj）的洛克曼（Lokman）說：「整個村莊在周五（17日）早晨被淹沒，我們都被困住了。」

這位23歲年輕人表示：「在我們家屋頂等了一整天，一位鄰居用一艘臨時搭造的船救了我們。我媽說她這輩子從沒見過這樣的洪水。」

另一名獲救的婦人阿克特（Asma Akter）指出，她的家人已兩天沒吃東西，她說：「水漲得太快，我們什麼也帶不走，當一切都泡在水裡，你怎麼做飯？」

孟加拉警方告訴法新社，從昨天下午以來，暴風雨引發的雷擊已在孟加拉造成至少21人死亡。

鄉間城鎮南戴爾（Nandail）的警察局長拉曼（Mizanur Rahman）說，其中有3名年齡介於12歲至14歲之間的少年，他們昨天被閃電擊中喪命。

警方督察伊斯蘭（Nurul Islam）告訴法新社，港口城市吉大港（Chittagong）一處山坡的房屋慘遭土石流侵襲，造成4人喪命。

孟加拉希耳赫特地區（Sylhet）行政官員霍森（Mosharraf Hossain）表示，昨天下午的雨勢暫緩後，今天早上洪水情況惡化。他說情況很糟，超過400萬人被洪水所困，幾乎整個地區都停電。

位在希耳赫特的孟加拉第3大國際機場昨天也因為洪水而被迫關閉。

印度東北部偏遠的梅加拉雅省（Meghalaya）官員桑格瑪（Conrad Sangma）於推特上發文稱，自16日以來，當地發生多起土石流且河水泛濫淹沒道路，至少有16人喪生。

緊鄰的阿薩姆省（Assam）接連下了5天豪雨，逾180萬人受洪水影響，行政官員沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）已指示地方官員向受困於洪災的民眾提供「一切必要的協助和救濟」。

氣象預報指出，由於孟加拉和印度東北部的上游地區下大雨，未來兩天洪災將進一步惡化。

本周降雨前，希耳赫特地區仍從5月底的洪災中復原重建。那場洪水為近20年來最嚴重，造成至少10人喪命，400萬人受影響。

© 2022 AFP