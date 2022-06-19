洪患襲擊孟加拉與印度 至少59死百萬人受困

（法新社孟加拉希耳赫特18日電） 季風風暴襲擊孟加拉和印度，官員表示已造成兩國至少59人死亡，同時引發災難性洪患，導致數百萬人受困。

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對孟加拉低窪地區數百萬人而言，洪水是經常性的威脅，但專家表示，氣候變遷使洪災發生的頻率、嚴重程度和不可預測性升高。

過去一周，傾盆大雨持續不斷，淹沒了孟加拉東北部大片土地，部隊也展開行動，撤離與鄰近社區隔絕的居民。

河流在數小時之內突然潰堤，洪水淹沒了整個村莊；學校變成避難所，以收容受災村民。

孟加拉警方告訴法新社，自昨天下午以來，風暴引發的雷擊在境內奪走至少21人性命，當中包括在城鎮南戴爾（Nandail）遭雷擊喪生的3名年紀12至14歲孩童。

警察同時告訴法新社，港口城市吉大港（Chittagong）一處山坡的房屋慘遭土石流侵襲，造成4人喪命。

在印度，偏遠的梅加拉雅省（Meghalaya）官員桑格瑪（Conrad Sangma）在推特（Twitter）發文說，自16日以來，當地發生多起山崩，河水泛濫淹沒道路，至少有16人喪生。

緊鄰的阿薩姆省（Assam）接連下了5天豪雨，逾260萬人受洪水影響」。

救災單位通報，自16日以來，阿薩姆省已有18人死於洪水或山崩；18日下午之前有近7500人獲救。（譯者：紀錦玲）

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