洪水危機變契機 泰國「水中用膳」餐廳爆紅

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（法新社曼谷8日電） 熱帶風暴電母挾帶豪雨侵襲泰國，暖武里府一間餐廳未因災情門可羅雀，反將「水景用餐」提升到全新層次，顧客雙腳浸泡在渾濁的棕色洪水，搖搖晃晃地坐在木凳上大快朵頤。

電母（Dianmu）和雨季豪雨已在泰國33個省分造成洪水災情，超過30萬戶人家慘遭淹沒、9人喪生，然而，鄰近首都曼谷的暖武里府（Nonthaburi）「昭披耶骨董咖啡廳」（Chaopraya Antique Cafe）卻因禍得福，高朋滿座。

下午和晚上，餐廳內滿是吃着口味辛辣傳統開胃菜面康（Miang Kham）的食客，當船隻和船屋駛過昭披耶河（Chao Phraya River），焦糖色的波浪打向用餐區，顧客笑着從位子上跳起。

洪水爆發時，餐廳老闆提提朋（Titiporn Jutimanon）本打算暫停營業，但他很快意識到，客人實際上不介意在被水環繞的地方用餐。

民眾在這間特別餐館用餐的影片迅速在社群媒體上成為話題；提提朋告訴法新社：「顧客口耳相傳這個概念。」

曼谷和其他疫情熱區的餐廳生意因疫情飽受衝擊，儘管當局9月允許恢復內用，泰國餐廳協會（Thai Restaurant Association）指出，約有5萬間餐廳持久倒閉。

提提朋對能開門營業表示感激，他說：「若我不得不再次暫關餐廳，它肯定無法生存。」用餐顧客也認為，經濟慘澹之際，水景餐廳的概念相當不錯，「老闆將危機化為轉機」。

同時，提提朋指出，經營淹水餐廳是一項艱鉅工作，員工必須在拿着顧客食物的同時穿過積水，打烊時還得清理泥土。

不過，許多國家的衛生當局建議民眾不要讓自己暴露在積水中，泛濫污水的糞便、化學物質和工業廢物，恐導致疾病以及開放性傷口感染。

© 2021 AFP