洪災重創家園 梅克爾接班人籲中央地方斥資9800億重建

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（法新社柏林9日電） 目前在德國大選民調領先、被視為梅克爾接班人的保守派候選人拉謝特（Armin Laschet）今天呼籲政府和各邦拿出300億歐元（約新台幣9800億元），來重建洪水重創後的家園。

北萊因-西發利亞邦（Rhine-Westphalia）是這次受災最嚴重的邦之一，身為該邦首長的拉謝特在地區立法機構的特別會議上表示，受災戶可以仰靠「團結」。

他說：「根據初步估計，北萊因-西發利亞邦的總損失將達130億歐元」，鄰近的萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）損失「也不相上下、甚至可能更高」。

拉謝特表示，德國16邦領導人與聯邦政府正努力為受災地區制定救濟方案。

他說：「所有邦都表明，他們已準備投入200億至300億歐元。」

根據媒體今天報導高階政府官員明天開會的結論草案，這些支出將由聯邦政府和各邦平均分配。

德國西部在7月中旬受到嚴重洪水侵襲，造成至少190人喪生，民宅、商店與重要基礎設施皆遭毀損。

德國將於9月26日舉行大選，儘管拉謝特挨轟救災不力，其領導的基督教民主黨（CDU）民調依然領先。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP