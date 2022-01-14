派對門使強生被圍剿 處境腹背受敵

（法新社倫敦13日電） 英國媒體曝光防疫封城期間，首相強生的私人秘書號召在官邸開趴飲酒作樂，引發眾怒要他下台，在野工黨抨擊他應知所進退，自家保守黨議員呼籲他別戀棧，強生處境腹背受敵。

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法新社報導，強生就開趴醜聞公開道歉後，多數內閣閣員表態相挺，不過頗被看好可望繼任首相的人選，像是強勢的財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）態度則不冷不熱。

蘇納克說，強生道歉值得肯定，並籲請各方「靜待」針對一系列開趴指控的調查結果出爐。這位綜理英國財政的要員缺席12日下議院的議程，當天強生就派對醜聞在下議院發表談話並公開致歉。

外相特拉斯（Liz Truss）則是另個被看好有機會繼任首相大位的人選，她在過了數小時後才表態力挺，但隨後又說她「百分百」支持首相。

不過，強生的道歉及坦承參加派對並沒有平息保守黨內部反彈聲浪，至少4名黨內的資深後座議員與蘇格蘭保守黨黨魁羅斯（Douglas Ross）呼籲他別戀棧。

英國在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）則在12日首度響應其他在野領袖的號召，要求強生知所進退。

據民調顯示，自從上月爆發「派對門」以來，強生的支持度重挫。

「泰晤士報」報導，「輿觀」（YouGov）民調顯示，工黨的支持度領先保守黨10個百分點，創2013年以來最大差距，並說60%民眾認為強生該下台。

不過目前為止，強生的命運似乎掌握在英國政府高層官員格雷（Sue Gray）手中。她受命調查2020年5月的官邸派對與同年在官邸舉辦的其他聚會。

倫敦都會區警察局則不排除就2020年5月的官邸派對展開刑事調查，當時英國全面禁止戶外社交活動。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）

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