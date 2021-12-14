浙江疫情嚴峻 衝擊多個產業供應鏈

（法新社北京14日電） 中國經濟重要省分浙江省疫情嚴峻，導致部分區域商家關門，數以萬計的人面臨隔離或其他限制措施。分析師說，多個產業供應鏈將受衝擊，且製造業可能拖到農曆春節假期後才復工。

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中國13日共新增76例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，本土病例佔51例，其中浙江省就有44例，又以通報38例的紹興市最為嚴重。

官員曾表示，浙江省已有逾7萬人接受某些形式隔離，超過46萬5000人面臨其他限制，可能包含健康監測、禁止使用公共運輸工具或離開住家所在區域等。

浙江省主要港口寧波與鄰近的紹興市一些區域近幾天表示，將暫停若干商業活動。

作為大型石化基地的寧波市鎮海區說，除與病毒管控有關或是對公眾至關重要的企業，其他所有企業都將關閉，石化生產業者將須減產。

紹興市一個區域9日已下令暫停商業活動。

浙江省省會暨最大都市杭州也有數家上市企業發出已暫停生產的聲明。

航班追蹤服務「飛常准」（VariFlight）今天的資料顯示，數百架次從杭州起飛的班機遭到取消。

一名國家衛生官員指出，寧波、紹興、杭州3市的疫情發展相對迅速。

浙江省為中國貢獻大約6%的國內生產毛額（GDP），該省許多商品都是提供出口。去年浙江省經濟產出約合6.46兆人民幣，寧波、紹興、杭州3市就佔了其中逾50%。

澳盛銀行研究中心（ANZ Research）資深中國策略師邢兆鵬告訴法新社：「浙江工廠關閉將衝擊多個產業的供應鏈，特別是纖維和紡織業。」

他預期現況可能得耗費長達40天來平息，製造業者可能要到2月農曆春節假期過後才會復工。

邢兆鵬說，衝擊力道會跟9月、10月實施限電的情況類似。

© 2021 AFP