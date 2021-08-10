海地任命法官 領導總統遇刺案調查工作

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社太子港9日電） 經過數周努力後，海地一名資深法官9日宣布任命另名法官，領導總統暗殺案的調查工作。

太子港一審法院院長聖維爾（Bernard Saint-Vil）表示，尚拉特（Mathieu Chanlatte）法官被選中出任這項工作。

海地全國法官協會（National Association of Haitian Magistrates）主席莫翰（Jean Wilner Morin ）認為，尚拉特「不會被（這項任務）嚇到」。

莫翰說：「這項調查需要時間，我們也希望當局將所有必要資源交給尚拉特法官，並確保他的安全。」

海地人權組織「全國人權捍衛網絡」（RNDDH）執行長艾斯帕蘭斯（Pierre Esperance）則稱，希望尚拉特偵辦此案時「以法律為依歸，不會流於政治迫害」。

司法和公共安全部長文森（Rockefeller Vincent）強調，他的部門將採取一切必要措施，保證法官和法庭證據安全無虞。

7月7日，一群刺客在夜色掩護下闖入海地總統摩依士（Jovenel Moise）的私人住宅，肆無忌憚攻擊元首。如今一個月過去，這起罪行的真相仍然不明。

警方表示，他們已逮捕44名與此案有關的兇嫌，其中包括12名海地警察、18名據稱是突擊隊員的哥倫比亞人，以及2名海地裔美國人。

© 2021 AFP