海地反對派推國家領導人 爭奪總統大權

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（法新社太子港8日電） 海地反對派政治人物任命自己的國家領導人，並稱總統摩依士任期已滿，欲驅趕他下台。

海地昨天爆發醞釀已久的政治危機，官員聲稱他們阻止了一樁企圖謀殺總統和推翻政府的政變。

在權力未受任何監督下，海地總統摩依士（Jovenel Moise）過去一年持續掌權，並稱自己會繼續擔任總統直到2022年2月7日。他對憲法做出的解釋不為反對派接受，抗議人士稱他的任期已在7日結束。

海地周末發生了一些小型的示威，其中包括一些與警方的衝突。在這個政局不穩、綁架勒贖死灰復燃的國家，首都太子港（Port-au-Prince）大多數居民都選擇待在家中。

在一份影像聲明中，72歲的法官尚恩-路易斯（Joseph Mecene Jean-Louis）表示，他「接受反對派與公民社會的選擇，為（他的）國家擔任過渡時期的臨時總統。」

在美國承認摩依士政權下，他似乎保有海地這個加勒比海島國的領袖權。海地長久以來動蕩不安，自然災害更是讓極度貧困的情況加劇。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人表示，古特瑞斯正「密切」觀察此事，並補充道：「所有利益相關人士能否以和平的方式解決彼此間的差異，是十分重要的。」

這名發言人表示，摩依士「是在2017年2月宣誓就職，任期是5年」，但並未直接對聯合國是否認為摩依士任期合法做出評論。

© 2021 AFP