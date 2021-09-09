海地執意改革 公布新憲法草案

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（法新社太子港8日電） 海地政府今天公布新的憲法草案，並再度提出憲法改革的想法。自前總統摩依士（Jovenel Moise）於今年7月被暗殺身亡後，海地就一直深陷危機。

海地總理亨利（Ariel Henry）說：「新憲法不會是解決我們所有問題的萬靈丹。但如果我們想辦法就這種更平衡、有效率的組織治理方式達成共識，這將是攸關我國未來其他協議的起點。」

摩依士於7月7日在自宅遭暗殺後，海地正試圖從亂局中恢復，但對於這個貧窮且災難連連的國家現在該如何運作，當地政界和百姓意見兩極。

暗殺事件過後，新政府在亨利領導下組成，希望儘快舉行大選，但反對黨認為應先讓過渡政府執政兩年。

海地原應於2018年舉行國會選舉，但因故延期至今。除了國會選舉和總統大選之外，政府還希望推動摩依士生前就着手的憲法改革。

新憲章有意削弱國會，強化總統權力；還將廢除總理一職，新設副總統職位。

此一安排的用意是讓海地避免過去經常陷入的僵局，直至目前，每次組成新政府，總理的政策大綱都須國會批准，議員之間的辯論卻總是沒完沒了。

力挺新憲法的人說，這項改革能讓政府官員、內閣部長和卸任總統更有可能在普通法院受審，有助於對抗貪腐的沉�z。

目前，審判這些官員的程序是由國會下議院提出控訴、上議院審理，但很少採用。

新憲起草委員會的律師尚恩（Mona Jean）表示：「豁免權不等於有罪不罰。政府公職不能變成非法致富的來源。」

亨利並未說明他認為新憲法應如何表決。摩依士曾提議公民投票，選務機關原本定在今年11月7日舉行，但這個想法頗具爭議，批評者認為這與現行憲法有所捍格。

海地人民於1986年推翻當時的獨裁總統杜華利（Jean-Claude Duvalier），隔年憲法制定完成，禁止「任何以修憲為目的，透過公民投票向人民諮詢的做法」。

© 2021 AFP