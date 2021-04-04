海地婦女走上街頭 譴責幫派暴力政治不穩

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（法新社太子港3日綜合外電報導）數以百計的婦女今天在海地首都太子港（Port au Prince）抗議示威，譴責幫派暴力和政治不穩定，並說此一情況將演成新的獨裁政權。

在海地國定「婦女運動」日這一天，示威群眾走上街頭痛斥近幾個月來幫派勢力高漲，導致太子港與其他省分隨機綁架案件激增。

示威人士說，綁架事件受害女性慘遭強暴、性侵，因此要探討的核心議題不單單只有綁架，而是安全局勢的影響，尤其是對女性的影響。

1986年2月獨裁總統杜華利（Jean-Claude Duvalier）倒台，同年4月3日有3萬名婦女走上街頭，要求改善女性參政比例，這一天因此成為海地婦女運動的國定假日。

今天示威活動吸引各年齡層人士共襄盛舉，有別於當地政治抗議行動以年輕男性居多的情況。

女權運動者麥格勒瓦（Daniele Magloire）表示，「我們1986年說過，民主不能建立在沒有婦女或對她們有害的基礎上。」

海地這個美洲最貧窮的國家，已經陷入長達數月的政治危機。

總統摩依士（Jovenel Moise）堅稱他的任期2022年2月7日才屆滿，但另一派人馬則稱摩依士任期應在今年2月7日就結束。

兩方在任期何時屆滿的歧異，源自於海地2015年大選雖由摩依士勝選，卻因舞弊而作廢，海地隔年再度舉行大選，結果依舊由摩依士當選。而反對黨和執政黨對於任期到底該從2015年大選還是2016年大選開始，有不同的解讀。

另一方面，讓海地2020年陷入更深危機的是，海地國會停擺，單靠總統行政命令運行，加深各方對摩依士的不信任。

鑒於國家局勢不穩，摩依士已表示，他計畫於6月舉行憲政公投。

抗議人士艾姆（Gaelle Bien Aime）表示：「他們在談公投，但我們不需新憲法。這些人在憲法中摻入兩三道粉飾措施，把權力集中在行政機關手中，並讓一個人在總統任期期間甚至卸任之後都享有完全免責權。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP