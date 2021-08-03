海地幫派暴力頻傳 無國界醫生太子港醫院熄燈

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（法新社海地首都太子港2日電） 慈善醫療機構「無國界醫生組織」今天在聲明中表示，由於幫派暴力問題，它將永久關閉位於海地首都太子港（Port-au-Prince）貧困社區的醫院。

這次關閉的醫院，2006年以來一直由法語縮寫為MSF的慈善機構無國界醫生組織經營，醫院位於太子港南部的貧民區馬帝桑特（Martissant），替海地這個美洲最窮困國家的約30萬人提供免費醫療服務。

過去兩個月，武裝幫派分子間為了獲得馬帝桑特的控制權不斷互鬥，讓當地災禍不斷。

當暴力事件6月初開始爆發時，當地的派出所遭到幫派分子攻擊，警方已經棄守當地。

數千居民已經逃離，銀行和公司行號也遭武裝團體洗劫。

無國界醫生營運的醫院6月底遭遇槍擊，但無人受傷，該慈善機構似乎也非被刻意鎖定攻擊。

當時，無國界醫生表示，它正在撤離，以確保工作人員安全無虞。

這個非政府組織說：「由於無法保證工作人員及病患的安全，並盼讓人們關注到馬帝桑特當地讓人難以忍受的情況，在當地運作15年後，無國界醫生組織只能被迫關閉。」

該組織表示，它沒有時間將其標誌從建築物上移除，它也拒絕「為可能發生在那棟先前作為緊急醫療中心建物的任何事負責。」

這個曾獲諾貝爾和平獎的慈善團體表示，它仍決心要「幫助海地的一般民眾，尤其是那些最窮困的人」，且正在討論將該醫院搬遷到太子港的另一地。

© 2021 AFP