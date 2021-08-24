海地強震後10天 災民日用所需仍匱乏

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社海地萊凱23日電） 海地南部8月14日發生強震，造成逾2200人喪命，倖存災民每天日常所需的民生物資，至今仍十分匱乏。

這場大地震重創了海地的基礎建設，震垮或毀損約13萬間房舍，並使道路中斷，讓海地這個西半球最貧困國家的數以千計家庭未來充滿不確定性。

這場規模7.2的強震，讓萊凱成為災情最嚴重的地方之一，許多人雖然倖存，但問題才剛開始，因為他們幾乎沒有食物可吃。

聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，超過50萬名兒童受到地震影響。

海地有關當局表示，這次地震至少造成2207人喪生、1萬2268人受傷，並有344人失蹤。海地2010年就已遭受一次更嚴重的地震，當時有數以萬計人失去性命。

儘管如此，還是有一些鼓舞人心的發展。22日晚間，民防局表示，已找到24名先前通報失蹤的人，包括4名兒童，已用直升機送到坎普-佩林市接受照顧。

淹水和道路毀損阻礙了復原工作，加劇重災區的緊張局勢。過去幾天，南部好幾個城鎮都傳出有居民搶劫載有援助物資的卡車，引發對安全問題的擔憂。

海地南部半島大灣省（Grand'Anse）的深山地區，約百名農人住在自己用木桿和床單、沿着公路搭成的簡陋帳篷里。地震摧毀了他們的家園、作物，以及用來搜集、儲存雨水的混凝土造設備。

© 2021 AFP