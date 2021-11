(法新社太子港11日電) 加勒比海國家海地正深陷幫派暴力、燃料短缺、政治不穩定等窘境。美國駐海地大使館今天發布聲明,建議美國公民「現在就透過商業途徑離開海地」。

美國大使館表示,「有鑒於(海地)目前的安全情勢和基礎設施的挑戰」,美國公民「應審慎考量前往或待在海地的風險」。

海地人民本已苦於天災與數個月的政治動蕩,近幾周又面臨更多困境,因為不受限制的幫派分子掐住燃料供應管道,同時切斷水電供給。

美國大使館表示,燃料普遍短缺可能影響緊急情況下的必需服務,包括難以前往銀行、轉帳、獲得緊急醫療照護、使用網路和電信,公共與私人交通選項也會受限。

根據總部位於太子港(Port-au-Prince)的人權分析及研究中心(Center for Analysis and Research in Human Rights),海地幫派為獲取贖金,今年至今已綁架超過780人。

© 2021 AFP