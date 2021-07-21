海地新總理亨利上任 矢言改善治安並舉辦大選

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（法新社太子港20日電） 海地總統摩依士遇襲身亡兩周後，新任總理亨利今天宣誓就職，矢言改善國家敗壞的治安，並舉辦延宕已久的大選。

法新社報導，亨利（Ariel Henry）受命出任新政府領導人，試圖穩定摩依士（Jovenel Moise）7日清晨在私人宅邸中遇刺後，海地瀕於崩亂的局勢。

亨利是摩依士遇刺前兩天指派的總理人選。太子港當局能否依國際社會和海地民眾要求的如期舉行大選，亨利今天的宣誓就任被視為是關鍵一步。

摩依士遭武裝分子遇刺身亡後，臨時總理喬塞德（Claude Joseph）宣布全國戒嚴，由他來接管國家，在這個充斥暴力、極度貧困的加勒比海國家掀起一場權力鬥爭。

如今亨利宣誓就職出任總理，喬塞德則重拾先前的外交部長身分，權力鬥爭疑慮似已平息。

71歲的亨利今天告訴海地1000萬人民，「我的優先要務之一是安定民心，我們將傾全力重建秩序與安全」。

「這是總統（摩依士）希望我處理的主要議題之一，因為他了解，如果我們想要成功解決他另一項關切，即籌備可信、誠實、透明、包容的選舉，那麼重建秩序與安全就是必要的一步。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP