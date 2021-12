海地油罐車爆炸事故增至75死

(法新社海地角15日電) 加勒比海國家海地的北部城市海地角(Cap Haitien)昨天發生油罐車翻覆爆炸事件,死亡人數已達75人,還可能持續增加。

海地長年苦於幫派暴力和政治癱瘓狀態,第2大城海地角的這起事故已證實奪走75條人命;另有數十人燒傷,亟待政府提供照護。

民防部門主管錢德勒(Jerry Chandler)告訴法新社,截至今晚,仍有59人因燒傷接受治療,其中多數相當嚴重。

他說,「我們正加倍努力強化當地醫療衛生基礎設施」,還說已在當地體育館開設一座臨時醫院,幾乎已就緒。

今天一整天,死亡人數不斷增加,因為許多重傷者因燒傷面積過大而不治。

海地極度缺油,當油罐車昨天清晨在街上翻覆時,許多人搶接外溢的油,未料遭火舌波及。

海地的發電量從未滿足人民需求,即使在首都太子港(Port-au-Prince)較富裕的地帶,國營電力公司一天最多也只能供電數小時。

全國人權捍衛網絡(National Network for the Defense of Human Rights)的維權人士奧古斯特-杜塞那(Marie-Rosy Auguste Ducena)說:「我們全民都生活在極貧之中。這促使人們去搶接油罐車溢出的油,他們是想轉賣燃料。」

