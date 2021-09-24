海地移民聚集墨西哥邊界 數十名警察現身擔心可能被遣返

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（法新社墨西哥阿昆紐城23日電） 在墨西哥北部與美國交界的阿昆紐城（Ciudad Acuna），最近聚集數百名海地移民；今早有數十名墨西哥警察突然出現此處，移民愈是擔心可能被遣返。

法新社報導，其中一名移民緊張詢問：「他們會將我們遣返嗎？或是把我們踢出此地?」數百名移民緊張等待接下來可能發生的情況。

阿昆紐城一座公園附近，有一群移民已停留一星期左右，今早約有50部警車抵達現場而拉響警報。

墨西哥移民當局先前表示，境內外國人都必須回到當初申請庇護的地方，以完成申請程序。相關文件將允許移民合法停留墨西哥境內，避免被遣返，並等待進入美國。

今天警力沿着格蘭河（Rio Grande）河岸部署。這條河位於美墨交界，每天都有數以百計的海地人渡河尋求食物和供給品。

一名警官告訴法新社說，警察只受命部署此地，並未受令逮捕任何人。

目前為止，尚未有移民被逐出營地，或被禁止橫渡格蘭河，一些人將小孩或家當背在背上。

國家移民局（National Migration Institute）專員賈杜諾（Francisco Garduno）告訴媒體說，墨西哥政府將提供航空及陸路運輸，讓移民回到當初離境的國家，以繼續他們的移民申請程序，或讓他們安全回到母國。

© 2021 AFP