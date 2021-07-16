海地總統遇刺案 哥國警方：傭兵稱受雇抓人交美緝毒局

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（法新社波哥大15日電） 哥倫比亞警方今天說，多名因涉嫌暗殺海地總統摩依士（Jovenel Moise）而被捕的哥倫比亞傭兵宣稱，他們受雇去抓摩依士並且要把人交給美國緝毒局（DEA）。

哥倫比亞情報探員正與海地有關當局合作，調查本月7日摩依士遇刺案，至少26名哥倫比亞人涉案。

摩依士當天在海地首都太子港（Port-au-Prince）的私邸遭槍殺，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。

哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Vargas）表示，多名落網的哥倫比亞嫌犯宣稱，最初的想法是「計畫逮捕總統（摩依士），將他交出去…給美國緝毒局」。

瓦爾加斯說，這個突擊小組分兩隊，其中一隊有7人，對摩依士宅邸發動攻勢，但「所謂的逮捕並未發生，而是總統被殺了」；另一隊則提供支援。

趕來救援的海地武裝部隊擊斃3名哥倫比亞人，並逮捕另外18名涉案嫌疑人。

海地警方今天表示，已逮捕摩依士的衛隊司令和他的3名護衛小組成員，他們都在這場襲擊中毫髮無損。

警方表示，這場陰謀是在多明尼加策畫。

海地警方起初逮捕兩名涉案的海地裔美國人，分別是文森（Joseph Vincent）和索拉吉斯（James Solages），後來又逮捕第3名海地裔美國人薩農（Christian Emmanuel Sanon）。

住佛州的薩農與索拉吉斯疑似曾在多明尼加首都和前海地反對派參議員約瑟夫（Joel John Joseph）見面。約瑟夫現被警方通緝。

© 2021 AFP