海地總統遇刺 哥國警方懷疑部分傭兵被騙參與暗殺

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（法新社波哥大15日電） 哥倫比亞警方今天暗示，多名因涉嫌暗殺海地總統摩依士（Jovenel Moise）而被捕的哥倫比亞嫌犯，可能被騙參與這場他們以為是要抓人的行動，只有少數人知道任務的真正目的。

哥倫比亞情報探員正與海地有關當局合作，調查本月7日摩依士遇刺案，至少26名哥倫比亞人涉案。

摩依士當天在海地首都太子港（Port-au-Prince）的私邸遭槍殺，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。

哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Vargas）表示，多名落網的哥倫比亞嫌犯宣稱，最初的想法是「計畫逮捕總統（摩依士），將他交出去…給美國緝毒局（DEA）」。

瓦爾加斯說，這個突擊小組分兩隊，其中一隊有7人，對摩依士宅邸發動攻勢，但「所謂的逮捕並未發生，而是總統被殺了」；另一隊則提供支援。

趕來救援的海地武裝部隊擊斃3名哥倫比亞人，並逮捕另外18名涉案嫌疑人。

瓦爾加斯暗示，許多哥倫比亞嫌犯可能被騙參與這場他們以為是要抓人的行動，只有少數人知道任務的真正目的。

他指出，退伍軍人卡帕多爾（Duberney Capador）遭擊斃，李維拉（German Rivera）則遭逮捕，這兩人是負責人，曾對其他哥倫比亞同夥說這場任務是「逮捕行動」。

瓦爾加斯表示，卡帕多爾和李維拉5月曾到多明尼加共和國，然後跨境進入海地並各自與10多人聯絡。

這些傭兵是透過總部設在美國邁阿密、名為CTU的委內瑞拉安保公司招募。

調查人員尚未確定這個突擊小組的其他成員是否曾被告知此次任務的真正目的。

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）告訴La FM電台：「有一大批（哥倫比亞）人被帶到那裡執行所謂的保護任務，但組織內有一小群人顯然已知詳情，曉得這將是一場犯罪行動。」

海地警方今天表示，已逮捕摩依士的衛隊司令和他的3名護衛小組成員，他們都在這場襲擊中毫髮無損。

警方表示，這場陰謀是在多明尼加策畫。

海地警方起初逮捕兩名涉案的海地裔美國人，分別是文森（Joseph Vincent）和索拉吉斯（James Solages），後來又逮捕第3名海地裔美國人薩農（Christian Emmanuel Sanon）。

住佛州的薩農與索拉吉斯疑似曾在多明尼加首都和前海地反對派參議員約瑟夫（Joel John Joseph）見面。約瑟夫現被警方通緝。

© 2021 AFP