海地總統遇刺 美國政府派團提供協助

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（法新社華盛頓12日電） 白宮今天表示，美國執法和國家安全官員已與海地領導階層和警方會面，就海地總統摩依士（Jovenel Moise）刺殺案提供協助。

美國國家安全會議（National Security Council，NSC）發言人霍恩（Emily Horne）發布聲明說，美國司法部、國土安全部、國務院和國家安全會議的代表人員昨天已抵達海地。

霍恩表示：「代表團偕同海地官員檢視重要基礎建設的安全，並與帶領刺殺案調查工作的海地國家警察局（Haitian National Police）官員會面。」

美方代表團還與海地最高層政治領袖見面，包括代理總理喬塞德（Claude Joseph）和參議院議長龍柏（Joseph Lambert），「以促進展開公開且具建設性的對話來達成政治協議，好讓海地能夠舉行自由和公平的選舉」。

霍恩還說，美國代表團對海地政府在這起刺殺案尋求正義表達支持，「並在這個艱難時刻重申美國對海地人民的支持」。

根據海地當局說法，由28名男子組成的刺殺小組在摩依士住家將他殺害，成員包括26名哥倫比亞人和2名美籍人士，摩依士的妻子則受重傷。至今已有17名嫌犯被捕，另有至少3名嫌犯遭到擊斃。

不過，嫌犯犯案動機仍不為外界所知，刺殺案幕後主謀身分也引發各方揣測。

© 2021 AFP