海地總統遇刺 警緝兇擊斃4傭兵逮2人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社太子港7日電） 海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡，警方今天表示，4名「傭兵」已遭擊斃，另2人落網，但沒有公布犯嫌身分，或說明他們開槍行刺的動機。

國家警察局長查爾斯（Leon Charles）在電視上說：「擊斃4名傭兵，攔截兩人，被挾持為人質的3名員警也已獲救。」他說，摩依士夫婦遇刺後，警方隨即展開緝捕行動。

負責通訊事務的國務秘書艾克森特斯（Frantz Exantus）稍早推文指出：「涉嫌暗殺（摩依士）的人於今晚快6時前，在佩勒林（Pelerin）遭國家警察（National Police）攔截。」

不到24小時前，摩依士在首都太子港的寓所遇刺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。臨時總理喬塞德（Claude Joseph）接管國家，並於數小時後宣布全國戒嚴。

聯合國安全理事會明天中午將召開緊急會議，討論海地情勢。

摩依士遇刺事件引發國際譴責，太子港機場關閉，但目擊者表示，太子港街頭平靜，當局也未增派安全部隊巡邏。

暗殺事件發生在凌晨1時左右，喬塞德稍早在全國演說中表示，摩依士是遭一群說英語和西班牙語的外國人暗殺。

海地駐美大使艾德蒙（Bocchit Edmond）稍早則告訴記者，殺害摩依士的殺手是「職業」傭兵，裝扮成美國緝毒局（DEA）幹員，可能已離開海地。他說：「我們有影像，我們認為那些人是傭兵。」

© 2021 AFP