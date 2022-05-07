海地首都幫派火拚子彈漫天飛 婦孺在內75人喪命

（法新社太子港7日電） 海地首都太子港敵對幫派為搶地盤而爆發槍戰已超過一周，警方無力處置。根據聯合國數據，包括婦女和兒童在內，至少已有75人喪命，9000人倉皇逃離家園。

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法新社報導，當地居民傑克森說：「8天以來，子彈不停地飛，我們原本以為警察會出面。」但是警察根本不見蹤影，傑克森和其他大批民眾一樣，除了身上衣物，什麼都沒帶就逃離家園。

聯合國今天表示，在太子港北區貧民窟爆發的幫派全面火拚至今已經奪走至少75條人命，包括婦女和兒童在內。

聯合國表示，對於太子港治安急速惡化「極為擔心」；「根據多個消息來源，包括婦女和兒童在內的至少75人已喪命，另有68人受傷」。

聲明並說，受衝突波及的北部郊區至少有9000名居民被迫逃離家園，前往親戚家中或教堂和學校等臨時收容所避難。

幾十年來，武裝幫派橫行在太子港最貧窮的社區，近年來，又在太子港各地和海地全國大幅擴張了地盤，導致命案和綁架案激增。

聯合國對這些幫派「極端暴力」表示譴責，並說，當地消息人士記錄到一些「性暴力行為，包括輪暴年僅10歲的兒童」，以及恐嚇和脅迫生活在敵對勢力控制地區的當地居民。

聯合國兒童基金會（UNICEF）警告，幫派衝突已影響到當地兒童教育。

UNICEF今天表示：「在海地，有50萬名兒童因幫派暴力而失去受教育的機會，目前太子港都會區有近1700所學校關閉。」

UNICEF駐海地代表馬斯（Bruno Maes）說：「在子彈漫天飛舞的情況下，沒有孩子能夠上學，太危險了，而情況不該如此。」

聯合國駐海地辦事處也對武裝幫派吸收兒童加入表示憂心。

海地政府尚未談論最近爆發的幫派混戰，首都已因此陷入被圍困狀態，民眾無法經由太子港聯外道路安全外逃。

© 2022 AFP