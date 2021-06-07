海地首都黑幫火拚 數百民眾逃離家園避禍

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（法新社海地首都太子港6日電） 海地當局今天表示，在一波黑幫暴力衝突中，首都太子港數以百計民眾被迫逃離家園，到附近教堂尋找庇護。

法新社報導，海地民防官員表示有562名無家可歸的國內民眾，當中含69名孩童和5名孕婦，已獲得食物、飲水和個人衛生用品供給。

太子港西部貧民區馬帝桑特（Martissant）的民眾在社群媒體上貼出背景音可聽出槍聲大作的影片，顯示有數十人打着赤腳倉惶奔逃。

非政府組織「全國人權捍衛網絡」（National Human Rights Defense Network, RNDDH）的奧古斯特（Marie Rosy Auguste Ducena）表示，馬帝桑特區全數居民都無法返家，被迫往公共場所找庇護。

此一地區儘管距離總統府只有數百公尺遠，但警察很少到此巡邏，目前當地大部分已被武裝幫派分子所據，幫派間常為爭奪地盤惡鬥。

由於一條主要高速公路經過此地，暴力已延伸到海地南部地區，問題益發棘手。

聯合國駐海地人道事務協調專員馬奇斯（Bruno Marquis）對此一情勢表達高度關切，呼籲加強安全措施、維持暢通管道，讓人道救援可就近幫助這些因暴力而流離失所的民眾。

海地官方沒發布傷亡人數，但聯合國的聲明裡卻提到「死不少人」。

海地司法部今天推文表示，已正式責成全國警方掃蕩犯罪幫派，讓馬帝桑特及全國各地居民不再受威脅。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP