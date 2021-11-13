海地黑幫停火緩解燃料短缺危機 要求總理下台

（法新社太子港12日電） 海地陷入燃料短缺數周之後，控制境內最大石油供應庫的黑幫首領今天宣布停火數日，以讓醫院、學校與店家儲存燃料，同時也呼籲總理亨利下台。

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黑幫首領謝里齊耶（Jimmy Cherizier）在上傳於社群媒體的影片中說：「自今天起，油罐車可以不必在恐懼之下添加燃料了。」

謝里齊耶宣布將停火到11月18日，但他要求警方移走部署在幫派控制地區的裝甲車輛，並要求總理亨利（Ariel Henry）辭職。

謝里齊耶說：「如果亨利不辭職，問題會持續存在，我們將取消停火協議，這將是反亨利戰爭的最後一環。」 最近幾個月，海地勢力龐大且擁有重型武器的犯罪幫派加強對首都太子港的掌控，控制通往海地3大石油供應設施的道路。海地黑幫劫持約12輛燃料油罐車，要求高額贖金才會釋放司機。

自上個月起，海地的電信網絡與媒體機構因為缺乏供發電機運作的燃料，在沒有電力供應下大幅縮減運作。能源危機也衝擊海地為數不多的醫院。

海地陷入混亂，美國與加拿大建議公民開始計畫撤離海地。加拿大今天也說，將撤出大使館的非必要人員。

© 2021 AFP