海外志工自掏腰包仍連聲值得 東奧無名英雄

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（法新社東京4日電） 為了來一趟東京擔任奧運志工，來自香港的黃贊和太太邱嶸砸下大把銀子，光機票、晚餐和返港後防疫旅館費用，就花了約5000美元。

受到防疫規定影響，本屆奧運拒絕大部分來自海外的志工，只有具備專業的人士才能獲選志工，例如曾勇奪大英國協運動會（Commonwealth）擊劍金牌的黃贊。

因為要遵守嚴格的防疫泡泡規定，黃贊夫妻倆只能待在飯店和擊劍場館，黃贊負責熱身區，邱嶸則擔任連絡協調人員。

55歲的黃贊告訴法新社：「有些擊劍選手和教練賽前非常緊張，我知道他們的感覺，所以我會試着幫他們放鬆。」

黃贊是香港劍擊學校（Hong Kong Fencing School ）校長，本屆奧運男子鈍劍個人賽金牌張家朗（Edgar Cheung Ka-long）就是這所學校出身，青少年時期就在此接受訓練。雖然黃贊這次沒能親眼目睹張家朗奪金，為了當志工還得放下工作1個月，他卻覺得了無遺憾。

「我真的很享受在這裡的時光。即使他們給我放一天假，我也沒休，比賽9天，我就工作9天。」

數百名海外志工想前來參與東奧賽事，但3月間主辦單位宣布禁止海外觀眾觀賽，大部分志工也被拒於門外，因此熱衷曲棍球的丹伯里（Bruce Danbury）覺得自己能來到東京，真的「非常幸運、非常光榮」。

他說：「這是一趟非常昂貴的假期，但不是坐在沙灘上那種，而是一天工作15小時的假期。」

英國志工史塔維利（Miranda Staveley）也把專業帶來奧運，馬術比賽的馬兒可能中暑時，她完全知道該怎麼處理。

平常在資訊業工作的史塔維利表示：「因為我是馬癡，輕輕鬆鬆就能融入其中。」

32歲的她曾擔任倫敦與里約奧運的馬術志工裁判，但本屆奧運多了防疫的不確定性，加上東奧去年因疫情延期，她差點無法來到東京。

「我原本沒計畫要來，因為坦白講，我根本沒想到會辦。」

但她說，能來到東京，在重要時刻幫上忙、和其他的專業人士相遇、訓練日本志工，這一趟「絕對來得值得」。

© 2021 AFP