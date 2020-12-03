消弭暴力犯罪菲律賓囚犯除刺青 成效專家質疑

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（法新社馬尼拉3日電） 關押在菲律賓大牢的眾囚使用簡陋拼湊器材，替滿布刺青的同夥塗掉幫派印記，盼此舉可消弭監獄暴力犯罪，除刺青雖令人痛徹心扉，但抱持懷疑態度的專家說，這是治標不治本。

菲律賓最大、位於首都馬尼拉（Manial）的新比利畢監獄（New Bilibid Prison），原本設計的收容上限約6000人，如今卻關押着超過2萬8000名囚犯，裡面大多數的受刑人都有加入幫派。

袒胸戴着可丟棄口罩的罪犯，坐在會客室里的白色塑膠椅，其他的獄友在他們身上的幫派紋身，塗抹厚厚的黑色十字架。

5個非專業的刺青師傅使用充公的器材，塗掉可能是他們原創的紋身，耳旁傳來一陣像是牙醫操作鑽牙機的吵雜聲。

因謀殺而被判刑化名馬克（Marik）的受刑人除掉背上刺青後說：「以往當他們開干，你得替你的幫派成員出頭，不過都成為過去了，現在就是情同手足，我們都是兄弟。」

另有受刑人表示，由於除掉幫派印記的刺青，監獄的情況「的確大有改善」。

菲律賓矯正局（Bureau of Corrections）發言人查克萊格（Gabriel Chaclag）堅持自今年10月起推動這項除刺青計畫，他表示：「當罪犯加入某個團夥或幫派，他們會有安全感，但另一方面，若你加入了搞破壞的幫派，你也將變成他們敵對幫派的眼中釘。」

不過心理學家雷戴斯馬（Lex Ledesma）表示，消弭幫派結構要做的事情很多，豈止是塗掉刺青而已。

他說，幫派填補了政府無法滿足的監獄裡基本需求匱乏的空虛，而且幫派也給與多年來沒有家人與親友來探監的罪犯所需要的社交支持。

雷戴斯馬提醒，除非情況改善，否則幫派的現象會持續存在，並說：「一旦你成了罪犯，這就好像你現在成了一個半獸人，好像你不再是個完整的人。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2020 AFP