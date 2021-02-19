消息人士：歐盟將加倍捐款供COVAX運用

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（法新社布魯塞爾19日電） 一名歐洲聯盟消息人士透露，歐盟將於今天召開的7大工業國集團（G7）會議中宣布加倍捐款，供COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）之用，總額達10億歐元（約新台幣337億元）。

消息人士說，歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）準備宣布，歐盟將從預算中撥出更多資金，並承諾追加1億歐元用來支援非洲對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

雖然歐盟各國替民眾施打疫苗的行動開展比起美國、英國、以色列等相對緩慢，歐盟仍致力在開發中國家推動疫苗接種。

根據英國「金融時報」（Financial Times）昨天刊登的報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）受訪時提議，西方國家應把各自疫苗存貨的3%到5%撥給非洲。

在各界指責富裕國家爭相囤積疫苗之際，全球強國正試圖加強支持較貧窮的國家，例如美國總統拜登（Joe Biden）也準備在G7視訊會議中，承諾提供40億美元資金給COVAX機制。

COVAX機制是全球性計畫，旨在採購並分配新型冠狀病毒疫苗，在每個國家至少供最弱勢的20%群體施打，讓窮國趕上數十個富國接種疫苗的進度。

7大工業國集團包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。

© 2021 AFP