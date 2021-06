消息人士：法國檢方調查黎巴嫩央行總裁私人財產

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴黎6日電) 消息人士今天告訴法新社,法國已開始調查黎巴嫩中央銀行總裁沙拉梅的私人財產。此前沙拉梅已遭瑞士調查數個月,因他疑似涉及重大洗錢案和盜用黎巴嫩央行款項。

熟悉調查程序和司法界的消息人士說,巴黎金融犯罪檢察官已針對沙拉梅(Riad Salameh)可能涉及犯罪和洗錢,展開初步調查,可望查出他的財富來源。

70歲的沙拉梅曾是美林證券(Merill Lynch)銀行家,1993年起擔任黎巴嫩央行總裁,表現曾獲政商領袖讚揚。但現任看守政府總理狄亞布(Hassan Diab)多次指控沙拉梅須為黎巴嫩鎊崩盤負責。

黎巴嫩民眾也懷疑沙拉梅與其他高官在2019年抗爭期間把錢彙到國外,一般人卻不得這麼做。黎巴嫩經濟自當時起深陷危機,世界銀行(World Bank)更形容,這是19世紀以來全球最嚴重的經濟危機之一。

沙拉梅與權勢在握的哈里里家族(Hariri)關係緊密。他在法國也持有多處房地產,可能曾透過法國彙錢。

法國「世界報」(Le Monde)報導,瑞士「即刻問責」(Accountability Now)基金會提出的訴訟,是促使法國檢方投入調查的原因之一。

被經濟危機重創的儲戶所組成的黎巴嫩詐欺與犯罪行徑被害人互助團體(Collective of Victims of Fraudulent and Criminal Practices in Lebanon),另與反金融犯罪組織Sherpa提出訴訟。

代表Sherpa與互助團體的律師布爾敦(William Bourdon)和李法佛(Amelie Lefebvre)說,法國此舉象徵歐洲普遍開始進行一場大調查。

