涉共謀查理周刊恐攻 13被告判4年至無期不等徒刑

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（法新社巴黎16日電） 2015年發生在法國諷刺周刊「查理周刊」（Charlie Hebdo）總部和猶太超市的恐攻案十幾名被告判決今天出爐，巴黎法院以協助伊斯蘭主義槍手為由，判處4年至無期不等徒刑。

生還者和罹難者家屬今天在庭上靜靜聆聽宣判，在經歷勾起恐怖回憶、充滿創傷的審判後，他們肯定這項判決是正義及言論自由的勝利。

目前全天候受警方保護的查理周刊總編蘇里瑟奧（Laurent "Riss" Sourisseau）今天也出庭聆聽由地方法官組成的5人小組所做判決。

查理周刊律師馬爾卡（Richard Malka）表示：「很痛苦、撕心裂肺，這是我們哀悼過程的一個階段，必要且無可避免。」

塞德．果艾齊（Said Kouachi）、柴瑞夫．果艾齊（Cherif Kouachi）兄弟檔2015年1月7 日攻進查理周刊位於巴黎的辦公室，亂槍掃射造成12人喪命。

第3名攻擊者柯利巴里（Amedy Coulibaly）在巴黎近郊一座猶太超市殺害一名女警和4名猶太人質，隨後也在與警方爆發的槍戰中遭擊斃。

3名攻擊者在開槍濫殺無辜後數日內均遭安全部隊擊斃，法國調查官轉而聚焦在他們的共犯身上，包括供應武器的人。

主嫌波拉（Ali Riza Polat）因知悉友人柯利巴里計畫參與攻擊事件，遭以共謀罪判刑30年，不過他立刻表示將上訴。

另外年齡從29歲到68歲不等的10名男性被告均現身法庭，10人都有前科紀錄，但未曾因犯下恐怖主義相關罪行遭定罪。他們以一系列罪名被判有罪。

巴黎法庭共宣布13項判決，包括缺席審判的2名被告布梅迪恩（Hayat Boumeddiene）及貝爾侯辛（Mohamed Belhoucine）。布梅迪恩是槍手柯利巴里的同夥，遭判30年徒刑；貝爾侯辛是惡名昭彰的伊斯蘭極端分子，遭判終身監禁。推測兩人目前都在敘利亞，可能已經死亡。

第14名嫌疑人這次未遭判刑，因為他今年稍早已在另一起恐怖主義犯行審判上遭定罪，據信人已死亡。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP