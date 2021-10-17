涉嫌替委國總統洗錢 商人遭引渡回美預計18日出庭

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（法新社華盛頓16日電） 美國司法部證實，一名被控替委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府洗錢的哥倫比亞商人，今天已從西非大西洋島國維德角引渡至美國。

哥倫比亞商人沙柏（Alex Saab）也同時擁有委國國籍和委國外交人員護照。他2019年在美國佛羅里達州邁阿密涉嫌洗錢遭到起訴，2020年在飛機降落維德角加油時被捕。

美國司法部發聲明表示，沙柏預計18日在佛州出庭。

沙柏和他生意夥伴普利杜（Alvaro Pulido）遭美指控利用他們主導的網絡從委國糧食進口與分配計畫中謀取暴利。

兩人涉嫌將3.5億美元資金挪出委國，轉進他們控制的美國等多國戶頭。若被定罪，他們面臨最高20年有期徒刑。

委國反對派形容沙柏是掛名負責人，專替馬杜洛民粹社會主義政府幹些見不得人的勾當。

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）在社群網站推特（Twitter）發文說：「沙柏的引渡，是打擊馬杜洛獨裁政府扶植的毒品走私、洗錢、貪腐的一大勝利。」

「哥倫比亞一向支持、也將持續支持美國調查沙柏為首的跨國犯罪網絡。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP