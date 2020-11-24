涉嫌轉手賣個資給美軍 穆斯林祈禱App遭用戶提告

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎23日電） 原告律師今天表示，一款穆斯林祈禱應用程式（App）的法國用戶，控告這款App的公司不法銷售資料，最終流到美軍手中，危害他人生命安全。

媒體報導指控，號稱在全世界擁有9500萬用戶的「穆斯林專業版App」（Muslim Pro app），將用戶資料與一些美軍相關公司分享。這款App的前訂戶已經提交訴狀。

這起訴訟是由法國RTL電台（RTL Radio）所揭露，指控這款App的公司背信與違反資料保護法，並危害到他人生命安全，涉及共謀殺人罪。此案預定明天向法院正式提告。

Vice媒體集團上周報導，美國陸軍如何透過一系列App，大量買入它們旗下全球用戶的所在位置資料，其中包括「穆斯林專業版App」。此款App具有地理位置定位選項，可讓用戶確定祈禱時間與朝向麥加（Mecca）的方位。

Vice媒體報導，此款App的公司將這些資料賣給一家名為X-Mode的公司，後者再將資料轉賣給分包商，最後流到美國陸軍手中。

報導指出，美國陸軍特種部隊（US Special Forces）之後可使用這些資料執行海外任務，推測美軍可能透過這些資料，以無人機襲擊恐怖主義嫌犯，進行法外處決。

在前述報導披露的隔天，「穆斯林專業版App」表示，正結束和其他公司的資料分享，並說已展開內部調查。

這款App的公司是由一名居住在新加坡的法國公民所設立。

© 2020 AFP