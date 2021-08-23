涉屠殺抗議民眾遭訴 玻利維亞前總統獄中自殺未遂

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（法新社拉巴斯22日電） 玻利維亞檢察官針對2019年抗議民眾喪命一事以「屠殺」罪名起訴54歲前總統艾尼茲（Jeanine Anez）後，艾尼茲企圖在獄中輕生，官員今天稱她目前情況「穩定」。

艾尼茲的女兒黎貝拉（Carolina Ribera）說，母親由於長期監禁引發「嚴重憂鬱」，企圖結束自己的生命。

典獄長林皮亞斯（Juan Carlos Limpias）向媒體表示：「我們可以肯定地說，她的健康情況穩定。此刻她在獄中與家人在起，家人將會是協助她改善心理狀態的重要因素。」

玻利維亞官員曾宣布艾尼茲試圖傷害自己，內政部長卡斯蒂約（Eduardo del Castillo）宣稱她昨天早上手臂「刮傷」，目前狀況穩定。

反對派譴責政府對待艾尼茲的方式，呼籲當局將她釋放；中間派前總統梅沙（Carlos Mesa）表示，官方對艾尼茲傷勢的解釋「不痛不癢」，訴求終結她的「政治監禁」。

艾尼茲的家屬一再要求政府將她轉往醫院治療高血壓和其他病症。

玻利維亞2019年10月舉行總統大選，前總統莫拉萊斯（Evo Morales）不合憲地4度當選，引髮長達3周的反政府暴力抗議浪潮，莫拉萊斯同年11月宣布下台並逃往海外，由保守派的艾尼茲接任總統。

針對艾尼茲的起訴涉及2019年11月的兩起抗議事件，這兩起事件共導致22人喪命。

檢察總長蘭西帕（Juan Lanchipa）20日表示，他已提交起訴艾尼茲的文件，這兩起事件在起訴書中「暫時歸類為屠殺、重傷害和輕傷害，及傷害致死」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP